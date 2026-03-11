Вологодские танцоры взяли золото в нескольких программах первенства округа

Источник фото: ВО! Спорт

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге

Вологодские танцоры завоевали золотые медали первенства СЗФО.

Юниоры из города на Шексне Тимофей и Владислава Юнец одержали победу в европейской и латиноамериканской программах, а также в двоеборье.

Череповчане Александр Ковалев и Злата Шарова заняли первое место в латиноамериканских танцах среди молодёжи второй группы, а в главной категории золото взяли Давид Михайлов и Елизавета Аибова.

Дуэт Максима Эглита и Александры Дзюбан из Вологды стал седьмым в латиноамериканской программе у молодёжи.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге и собрали 1257 спортсменов, сообщает ВО!Спорт.