Источник фото: Центр спортивной подготовки Вологодской области

Соревнования стартовали сегодня в Уфе.

Алина Пеклецова завоевала серебро в первый день IX Всероссийской универсиады. Сегодня девушки бежали гонку на 5 км. Алина Пеклецова на этих соревнованиях представляет Пензенский государственный университет. Стартовать вологжанке пришлось без предварительного опробования трассы, ещё накануне Алина была в Череповце, откуда не смогла вовремя вылететь из-за задержки рейса.

Несмотря на все трудности, Алина успела к началу соревнований «с самолёта на лыжню», и заняла второе место, уступив Елене Никитиной 1,8 сек. Третье место заняла Полина Ващенко.

Завтра студенты преодолеют дистанции 5 км (юниорки) и 10 км (юниоры) свободным стилем.