Результат матча между «Северсталью» и «Локомотивом» решился только в овертайме

Источник фото: ХК «Северсталь»

Череповецкие хоккеисты не смогли удержать преимущество

Череповецкая «Северсталь» проиграла ярославскому «Локомотиву» на площадке соперника. Матч прошел сегодня в Ярославле.

Хозяева площадки открыли счет уже на второй минуте игры. Преимущество ярославцы увеличили в конце первого периода. Однако до перерыва Руслан Абросимов успел отыграть один гол, а во втором периоде капитан команды Адам Лишка использовал численное большинство и сравнял счет - 2:2.

В третьем периоде после забитой шайбы Давида Думбадзе череповчане вышли вперед, однако на последней минуте «Локо» заменили вратаря шестым полевым игроком и смогли перевести игру в овертайм.

В добавочное время хозяева площадки все-же вырвали победу - 4:3.

«Северсталь» продолжает занимать на «Западе» третье место турнирной таблицы.