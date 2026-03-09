Результат матча между «Северсталью» и «Локомотивом» решился только в овертайме
Источник фото: ХК «Северсталь»
Череповецкие хоккеисты не смогли удержать преимущество
Череповецкая «Северсталь» проиграла ярославскому «Локомотиву» на площадке соперника. Матч прошел сегодня в Ярославле.
Хозяева площадки открыли счет уже на второй минуте игры. Преимущество ярославцы увеличили в конце первого периода. Однако до перерыва Руслан Абросимов успел отыграть один гол, а во втором периоде капитан команды Адам Лишка использовал численное большинство и сравнял счет - 2:2.
В третьем периоде после забитой шайбы Давида Думбадзе череповчане вышли вперед, однако на последней минуте «Локо» заменили вратаря шестым полевым игроком и смогли перевести игру в овертайм.
В добавочное время хозяева площадки все-же вырвали победу - 4:3.
«Северсталь» продолжает занимать на «Западе» третье место турнирной таблицы.