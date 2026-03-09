Источник фото: ФК «Динамо»

Иван Сергеев выступает сейчас за московское «Динамо»

Воспитанник череповецкого футбола поучаствовал в разгроме ЦСКА. Иван Сергеев, выступающий сейчас за московское «Динамо», в дерби против ЦСКА в чемпионате России вышел на замену на 73 минуте, а спустя 10 минут после паса Касереса отправил мяч уже в пустые ворота - 4:1. Для Сергеева это 11-й мяч за «Динамо» в этом сезоне.

Стоит отметить что «армейцы» уже с 17-й минуты играли в меньшинстве. Прямую красную карточку за опасную игру у ЦСКА получил аргентинец Эмилио Лусиано.