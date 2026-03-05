Вологодское «Динамо» начнет игры нового сезона в гостях

футбол

Стали известны главные соперники вологодской команды

В Москве прошла процедура составления календаря LEON-второй лиги Б по футболу сезона 2026 года для всех групп. Она проходила в режиме видеоконференции.

Также был утвержден финальный состав участников соревнований, а команды распределены по группам.

Вологодское «Динамо» и ФК «Череповец», как и в прошлом году, будут выступать во второй группе. Соперники тоже почти не изменились за исключением двух команд. В частности, в группе нет «Зенита 2», который выиграл в прошлом году нашу и пошёл на повышение в лигу А и команды «Коломна», которую заменят на «Муром» и смоленскую «Искру».

Соперниками вологодских команд будут «Иркутск», «Спартак-2» (Москва), «Балтика-2», «Тверь», «Торпедо-Владимир», «Чертаново», петербургская «Звезда», «Луки-Энергия», «Космос» из Долгопрудного, красноярский «Енисей-2» и «Динамо-СПб».

Чемпионат стартует 29 марта. В первом туре «Динамо» (Вологда) отправится в Калининград к «Балтике 2», а ФК «Череповец» примет на своем поле «Муром» из Владимирской области.