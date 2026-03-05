Олимпийский чемпион приедет на вологодский кубок по спортивной гимнастике

Источник фото: Егор Алеев, ТАСС

Кубок губернатора пройдет в областном центре на следующей неделе

На вологодский кубок губернатора по спортивной гимнастике приедет Олимпийский чемпион Никита Нагорный и призер Олимпийских игр Иван Стретович. Об этом сегодня сообщает telegram-канал «Вологда регион». Соревнования пройдут на следующей неделе в спорткомплексе «СпортАрт».

Как заявил глава региона Георгий Филимонов, последний раз такие соревнования проводились в Вологодской области 15 лет назад. Предварительно в турнире будут участвовать команды из Вологды, Череповца, Архангельска, Северодвинска, Петрозаводска и Калининграда.

В первый день соревнований – 10 марта, спортсмены опробуют снаряды, а в следующие три дня пройдут квалификационные и финальные соревнования.