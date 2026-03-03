«Северсталь» взяла одно очко в матче с действующим чемпионом КХЛ

Источник фото: ХК «Северсталь» хоккей

Игра с «Локомотивом» прошла накануне в Череповце

Накануне череповчане принимали ярославский «Локомотив» и открыли счёт на 14-й минуте матча. Даниил Казулаев и Владислав Цицюра обыграли трех игроков «железнодорожников» и Цицюра отправил шайбу за спину вратаря ярославцев. Ассистентский бал в этом эпизоде заработал ещё и Александр Скоренов.

Гости сравняли счёт во втором периоде, а в третьем вышли вперёд. Спасти матч «сталевары» смогли на последней минуте основного времени матча. Скоренов реализовал большинство, к голевой передаче добавил ещё и заброшенную шайбу. 2:2 - так завершилось основное время матча и овертайм. В серии послематчевых штрафных бросков победу команде Боба Хартли принёс гол Артура Каюмова - 2:3.

«Интересный матч. Сильный соперник, организованный. В концовке нам немного не хватило хладнокровия. Мы сегодня, скорее всего, завоевали один балл. Хорошая игра в целом», сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Следующий матч «Северсталь» проведёт ровно через неделю, 9 марта, и вновь сыграет с «Локомотивом», только уже в Ярославле.