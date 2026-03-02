28 медалей завоевали вологодские спортсмены на Первенстве СЗФО по тхеквондо
Источник фото: «Школа тхэквондо Березина»
Соревнования прошли в Выборге
С 27 февраля по 1 марта в Выборге (Ленинградская область) прошло первенство Северо-Западного федерального округа и фестиваль по тхэквондо ГТФ.
Вологодскую область представляли ученики «Школы тхэквондо Березина».
Вологжане завоевали 28 медалей - 15 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых.
Двукратными чемпионами СЗФО стали Андрей Макаров и Артём Скороходов.
Артём Кряжев, Артём Макаров и Лев Гримов завоевали по две золотые медали на фестивале.