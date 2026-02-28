«Северсталь» уступила нижегородскому «Торпедо»

Источник фото: ХК «Северсталь»

Череповчане пропустили решающий гол на последних минутах матча

Накануне череповчане открыли домашнюю серию и в гости к «жёлто-чёрным» приехало нижегородское «Торпедо». Команды встречались неделю назад в Нижнем Новгороде и тогда удача была на стороне хозяев 5:2.

Капитан «Северстали» Адам Лишка, вернувшийся с Олимпиады, открыл счёт в начале первого периода. Спустя шесть минут гости сравняли счёт. Равенство на табло сохранялось до конца третьей двадцатиминутки, когда Денис Александров из далеко не самой очевидной ситуации нашел брешь в обороне череповчан и принёс победу нижегородцам - 2:1. Ассистировал ему экс-череповчанин Игорь Гераськин.

«В сегодняшнем матче мы создали достаточно моментов, но, увы, не смогли их реализовать. Третий период уже шёл до заброшенной шайбы. Мы её пропустили», - сказал после игры главный тренер «Северсталь» Андрей Козырев.

Череповчане после этого поражения опустились на третье место Западной конференции КХЛ. Следующий матч «сталевары» проведут 2 марта против ярославского «Локомотива».