Фестиваль «В снегах Кириллова» выходит на международный уровень

Источник фото: Газета «Красный север»

Мероприятие пройдет завтра

Масштабный спортивный фестиваль «В снегах Кириллова» пройдет в последний день уходящей зимы.

«В этом году фестиваль выходит на международный уровень. Участников и гостей ожидают яркое спортивное шоу: соревнования по эндуро на снегоходах «Кубок Содружества», первенство Федерации мотоциклетного спорта России по эндуро на снегоходах и чемпионат Федерации мотоциклетного спорта России по эндуро на мотоциклах с гусеницей», - рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Основные мероприятия развернутся на Святом озере. Впервые на фестивале состоится ледовое «Страндрайдинг шоу» с использованием пиротехнических эффектов. Также запланированы выступления экстремалов в жанре мотофристайл и мастер-класс от школы технических видов спорта «Сивер».

Также на территории фестиваля развернутся торговые ряды и зона дегустации продукции под брендом «Настоящий Вологодский продукт». Известный шеф-повар Антонио Рицци проведет кулинарный мастер-класс по приготовлению жаркого.

Открытие фестиваля запланировано на 12:00.

Мероприятие проходит в рамках государственной программы «Спорт России».