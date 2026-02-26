Алина Пеклецова взяла вторую бронзу чемпионата России

Источник фото: Матч.ТВ

Соревнования проходят в Южно-Сахалинске

Алина Пеклецова завоевала вторую бронзовую медаль чемпионата России по лыжным гонкам. Сегодня девушки бежали скиатлон 10 км. + 10 км. Вологодская лыжница, как и накануне в индивидуальной гонке, заняла 3 место, отстав от лидера на 2,9 сек.

Победу одержала олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова с результатом 51:48.2. На втором месте с отставанием в одну секунду - лидер общего зачёте кубка России - Евгения Крупицкая.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.