Цифровой регистр спортсменов объединил медицину и физкультуру в Вологодской области

Источник фото: ПАО Ростелеком

Регистр позволяет сформировать единый цифровой профиль здоровья человека, активно занимающегося спортом

Новый модуль учета состояния здоровья начинающих и профессиональных атлетов — регистр спортсменов — внедрен в региональную медицинскую информационную систему. Он позволяет сформировать единый цифровой профиль здоровья человека, активно занимающегося спортом, а также проходящего обследования для участия в соревнованиях ГТО.

Врачи спортивной медицины теперь получают полную информацию о текущем состоянии здоровья пациента, включая данные о предыдущих обследованиях, травмах и заболеваниях. Доктора Вологодского областного врачебно-физкультурного диспансера используют всю информацию, внесенную специалистами разных государственных медорганизаций региона, что исключает необходимость запрашивать выписки у пациентов.

«Вологодский областной врачебно-физкультурный диспансер теперь располагается по двум адресам: административная часть и отделение ЛФК — на улице Гоголя, 93, а отделение спортивной медицины — на улице Некрасова, 60. Приоритетные направления работы медицинского учреждения — диспансерное наблюдение за спортсменами, организационно-методическое сопровождение региональных соревнований и выдача допусков к ним. Теперь здесь смогут обеспечить еще большую медицинскую поддержку вологжанам, которые занимаются спортом профессионально», - рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Педиатры выдают детям допуск к занятиям определенными видами спорта на основе профилактических осмотров. Для допуска к соревнованиям юные спортсмены, как и взрослые, проходят углубленный медицинский осмотр в спортдиспансере. Результаты всех обследований и заключения врачей заносятся в единую электронную медицинскую карту пациента. Такое взаимодействие исключает дублирование назначений, снижает затраты и формирует полную картину здоровья спортсмена, что повышает качество медицинского сопровождения. В регистре также указываются виды спорта, которыми занимается гражданин. Это позволяет тренерам и спортивным врачам эффективно выстраивать индивидуальные программы подготовки.

Регистр спортсменов разработан «Ростелекомом» совместно с «РТ МИС» (входит в ГК «Ростелеком»). Сотрудники Вологодского областного врачебно-физкультурного диспансера уже прошли обучение по работе с новым модулем. За первый месяц в регистр внесено более 700 записей с ежедневным обновлением данных.

«Создание «Регистра спортсменов» стало важным шагом в развитии цифровой инфраструктуры здравоохранения региона. Мы не просто автоматизировали процесс обмена документами, но и создали цифровую среду, объединяющую спортсменов, их лечащих врачей и специалистов спортивной медицины. Теперь решения о допуске к тренировкам и соревнованиям, а также профилактические меры основываются на комплексном анализе медицинских данных, что положительно повлияет на здоровье и результаты спортсменов. Этот проект демонстрирует, как цифровые технологии стирают границы между учреждениями, обеспечивая преемственность и непрерывность врачебного наблюдения», - уточнил Евгений Забродин, директор Вологодского филиала «Ростелекома».

«Регистр спортсменов» внедрен в рамках развития единой государственной информационной системы здравоохранения Вологодской области. Он решает стратегическую задачу по формированию единого цифрового профиля здоровья человека, активно занимающегося спортом.