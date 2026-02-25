«Северсталь» вырвала победу у лидера Восточной конференции КХЛ

Источник фото: ХК «Северсталь» хоккей

Победная шайба была забита за две секунды до конца овертайма

Череповецкая «Северсталь» обыграла лидера Восточной конференции КХЛ. Во вторник череповчане встречались с магнитогорским «Металлургом» и к середине основного времени матча вели со счетом 3:0.

В первом периоде голами отметились Данил Веряев и Илья Квочко. Во втором шайбу с ленточки в ворота перевёл Михаил Ильин. После этого тренерский штаб «Металлурга» пошёл на замену вратаря и на лёд вместо Ильи Набокова вышел Александр Смолин. Это встряхнуло команду и ещё до второго перерыва хозяева отыграли один гол.

В третьей двадцатиминутке череповчане пытались сохранить своё преимущество, но сделать этого им не удалось. В течении полутора минут Никита Михайлис и Роман Канцеров забросили две шайбы в ворота Константина Шостака, переведя матч в овертайм.

В дополнительной пятиминутке шанс выиграть был как у одной, так и другое команды, и всё же удача улыбнулась «Северстали». За две секунды до конца овертайма победу «Северстали» со счётом 4:3 принёс Иоаннис Калдис.

«Северсталь» завершает выездную серию, выиграв 3 матча из 4-х и занимают вторую строчку на Западе, набрав 80 очков после 61 матча. В пятницу череповчане на своем льду примут нижегородское «Торпедо».