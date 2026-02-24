Вологжане увидели главный трофей чемпионата Континентальной хоккейной лиги

Источник фото: ПАО «Ростелеком»

Кубок Гагарина в Вологду привез олимпийский чемпион Сергей Андронов

Главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина — продолжает свое путешествие по регионам Северо-Запада. На этот раз легендарная хоккейная награда сделала остановку в Вологде, где 19 и 20 февраля его смогли увидеть все любители хоккея и спорта.

В рамках экспонирования олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Андронов оставил свои автографы на 450 картах и хоккейных атрибутах, включая шайбы, шарфы, шлемы и щитки.

Кубок Гагарина был представлен на трех площадках: в студии ГТРК «Вологда» — региональном информационном партнере проекта, в спорткомплексе «ВологдАрена» и в ледовом дворце Вологды. Все желающие могли увидеть трофей, сделать памятные фотографии и зарядиться хоккейной энергетикой.

Сергей Андронов также провел мастер-классы для юных хоккеистов из клубов «Вологда» и «Шеф», поделившись своим опытом и вдохновив их на новые достижения.

«Путешествие Кубка Гагарина по Северо-Западу — это важный социальный проект, направленный на популяризацию хоккея. Мы хотим привлечь новых болельщиков и мотивировать подрастающее поколение. Товарищеский матч и встреча с Сергеем Андроновым стали мощным стимулом для юных спортсменов, укрепив их любовь к хоккею и стремление к победам», - рассказал Евгений Забродин, директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком». «Хоккей — это сложный и динамичный вид спорта, который требует от игроков технического мастерства, физической подготовки и психологической устойчивости. Я рад, если смог стать для кого-то примером, вдохновить на упорство, стремление к победам и развитие в команде», - пояснил Сергей Андронов, олимпийский чемпион, двукратный обладатель трофея. «Хоккей вызывает огромный интерес у жителей нашего региона. Волгожане с удовольствием играют как на современных ледовых аренах, так и на дворовых хоккейных коробках. Постоянный запрос на установку новых площадок подтверждает, что этот вид спорта не теряет своей актуальности и продолжает развиваться, оставаясь важной частью спортивной культуры региона. А когда у ребят появляется возможность увидеть Кубок Гагарина, сфотографироваться с ним — это становится мощной мотивацией. Они осознают, к чему нужно стремиться, это усиливает их интерес к занятиям спортом», - уверен Александр Мурогин, министр спорта Вологодской области.

«Ростелеком», провайдер телетрансляций КХЛ уже 10 сезонов, каждый год организует тур Кубка Гагарина по городам России, давая возможность тысячам болельщиков увидеть легендарный трофей. В этом году тур стартовал в Карелии, затем побывал в Великом Новгороде, Архангельске и Северодвинске. После Вологды путешествие продолжилось в Сыктывкаре, после чего Кубок отправится в Ярославль — на родину действующего обладателя Кубка, хоккейного клуба «Локомотив».

За 10 лет тур Кубка Гагарина охватил более 40 городов, преодолев 60 тысяч километров. Трофей экспонировался на 70 площадках, проведя на них свыше 300 часов, и его смогли увидеть 150 тысяч болельщиков.

Кубок Гагарина, названный в честь первого человека в космосе Юрия Алексеевича Гагарина, впервые был вручен 12 апреля 2009 года казанскому «Ак Барсу» — победителю финальной серии плей-офф. Трофей высотой 84,5 см и весом 25 кг изготовлен из серебра 925-й пробы и покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравировано изображение Гагарина в скафандре и летящая комета, а на обратной стороне — хоккеист. Кубок украшен маленькими шайбами, на которых увековечены имена команд-победителей.