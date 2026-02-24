Вологодская спортсменка выиграла кубок России по плаванию
Опубликовано
плавание
Варвара Привалова заняла первое место на дистанции 200 м баттерфляем
Вологжанка одержала победу на кубке России по плаванию.
Варвара Привалова заняла первое место на дистанции 200 м баттерфляем с результатом 2:32.93. Второе место заняла представительница Московской области Вероника Таранникова. Тройку призеров замкнула Екатерина Ерешко из ХМАО-Югра.
Второй этап кубка России по плаванию прошёл в Обнинске 21 и 22 февраля. Вологодскую область на соревнованиях представляли Варвара Привалова, Дарья Сараева, Елизавета Ковырина и Мария Томилова - «Лагуна».