Вологодская спортсменка выиграла кубок России по плаванию

плавание

Варвара Привалова заняла первое место на дистанции 200 м баттерфляем

Вологжанка одержала победу на кубке России по плаванию.

Варвара Привалова заняла первое место на дистанции 200 м баттерфляем с результатом 2:32.93. Второе место заняла представительница Московской области Вероника Таранникова. Тройку призеров замкнула Екатерина Ерешко из ХМАО-Югра.

Второй этап кубка России по плаванию прошёл в Обнинске 21 и 22 февраля. Вологодскую область на соревнованиях представляли Варвара Привалова, Дарья Сараева, Елизавета Ковырина и Мария Томилова - «Лагуна».