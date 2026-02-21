«Северсталь» крупно проиграла челябинскому «Трактору»

Источник фото: ХК «Северсталь»

Главный тренер череповчан признался, что у игроков было много брака

Череповецкая «Северсталь» на выезде крупно проиграла челябинскому «Трактору» в регулярном чемпионате КХЛ.

Череповчане идут на втором месте на Западе, челябинцы шестые на Востоке. Несмотря на это, счёт к экватору основного времени матча был уже 4:0 в пользу уральцев. Причем всё четыре шайбы игроки «Трактора» забросили в равных составах. После это тренерских штаб «Северстали» пошёл на замену вратаря и вместо Александра Самойлова на лёд вышел Константин Шостак.

Перед самым вторым перерывом хозяева получили двухминутный штраф за задержку соперника клюшкой. Череповчанам удалось реализовать большинство уже на старте третьей двадцатиминутки. Александр Скоренов из правого круга вбрасывания отравил шайбу в дальнюю девятку. Ассистировали ему Иоаннис Калдис и Данила Аймурзин. Спустя две минуты челябинцы восстановили своё преимущество в четыре шайбы.

Последнее слово осталось всё же за парнями Андрея Козырева. Скоренов отдал пас на Калдиса и Иоаннис второй раз реализовал большинство своей команды. Эта шайба чуть улучшила настроение, но не прибавила очков череповчанам. Итог матча - поражение «Северстали» 2:5.

«На результат сегодняшнего матча повлияло то, что у нас с самого начала не получилась игра – было очень много брака и мы не контролировали шайбу. Между тем, соперник использовал свои моменты и забил хорошие голы», сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Следующий матч череповчане проведут в воскресение в гостях против «Барыса».