«Северсталь» впервые в этом сезоне обыграла питерский СКА

Источник фото: ХК «Северсталь» хоккей

Череповане укрепились на второй строчке Западной конференции

Череповецкая «Северсталь» впервые в этом сезоне обыграла петербургский СКА.

Две предыдущих матча, прошедших в Череповце в конце ноября и начале февраля, завершились в пользу хоккеистов с берегов Невы. На этот раз команды играли в Санкт-Петербурге. «Жёлто-чёрные» дважды вели в счёте 1:0 и 2:1, в первом периоде большинство реализовал Александр Скоренов, на экваторе основного времени матча отличился Руслан Абросимов.

Удержать свое минимальное преимущество в основное время «Северстали» не удалось. За 14 секунд до окончания третьего периода «армейцы» смогли во второй раз в этом матче сравнять счёт и перевести игру сначала в овертайм, а затем и в послематчевые буллиты, в которых победу череповчанам принёс Скоренов - 3:2.

«Северсталь» набирает 76 очков и укрепляется на второй строчке Западной конференции. Следующий матч череповчане проведут завтра против челябинского «Трактора».