Капитан «Северстали» вышел в полуфинал олимпийского хоккейного турнира

Источник фото: ХК «Северсталь»

Сегодня определится финальная группа

Капитан «Северстали» Адам Лишка вышел в полуфинал олимпийского хоккейного турнира. В 1/4 финала сборная Словакии была сильнее сборной Германии - 6:2.

Адам Лишка, капитан «Северстали» и игрок сборной Словакии, был заявлен на этот матч, но результативными действиями ни отметился.

На предварительном этапе у Лишки одна голевая передача в трех матчах.

Соперник сборной Словакии по полуфиналу определится сегодня вечером. Сами матчи пройдут 20 февраля.