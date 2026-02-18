Новости

Капитан «Северстали» вышел в полуфинал олимпийского хоккейного турнира

Опубликовано
Николай Лукичев
корреспондент
олимпиада ХК «Северсталь» хоккей

Источник фото: ХК «Северсталь»

Сегодня определится финальная группа


Капитан «Северстали» Адам Лишка вышел в полуфинал олимпийского хоккейного турнира. В 1/4 финала сборная Словакии была сильнее сборной Германии - 6:2.

Адам Лишка, капитан «Северстали» и игрок сборной Словакии, был заявлен на этот матч, но результативными действиями ни отметился.

На предварительном этапе у Лишки одна голевая передача в трех матчах.

Соперник сборной Словакии по полуфиналу определится сегодня вечером. Сами матчи пройдут 20 февраля.

