Капитан «Северстали» вышел в полуфинал олимпийского хоккейного турнира
Источник фото: ХК «Северсталь»
Сегодня определится финальная группа
Капитан «Северстали» Адам Лишка вышел в полуфинал олимпийского хоккейного турнира. В 1/4 финала сборная Словакии была сильнее сборной Германии - 6:2.
Адам Лишка, капитан «Северстали» и игрок сборной Словакии, был заявлен на этот матч, но результативными действиями ни отметился.
На предварительном этапе у Лишки одна голевая передача в трех матчах.
Соперник сборной Словакии по полуфиналу определится сегодня вечером. Сами матчи пройдут 20 февраля.