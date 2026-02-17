Вологодская школьница стала лучшей шахматисткой страны

Источник фото: Центр спортивной подготовки Вологодской области

Всего за награды боролись более 800 спортсменов

Вологжанка Виктория Махина стала победителем детского первенства России по шахматам.

Соревнования прошли в сочинском Гранд Отеле «Жемчужина» с 31 января по 15 февраля по швейцарской системе.

За награды боролись более 800 спортсменов в шести возрастных категориях: среди мальчиков и девочек до 9, 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет.

Вологодская шахматистка Виктория Махина в 9 турах одержал 6 побед и 3 партии свела в ничью. При этом лучше Виктории давались партии, когда она играла чёрными фигурами - четыре победы из пяти. Вика Набрала 7,5 очков и стала победителем турнира среди девочек до 13 лет.