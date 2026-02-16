Череповецкая «Северсталь» вышла в плей-офф КХЛ

Источник фото: ХК «Северсталь»

Накануне череповчане обыграли нижнекамский «Нефтехимик»

Череповецкая «Северсталь» вышла в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Накануне череповчане дома обыграли нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 3:1. Счёт открыл Руслан Абросимов на восьмой минуте матча с передачи Владислава Цицеры и Николая Буренова. Гости сравняли счёт, но на последней минуте первого перерыва Абросимов отдал пас на Буренова и Николай с дальней дистанции поразил ворота.

Окончательный счёт установил Даниил Казулаев. В середине второго периода, оставшись один перед чужими воротами, он забросил свою первую шайбу в КХЛ.

Череповчане после этой победы набирают 74 очка и гарантируют себе место в плей-офф. Следующий матч подопечные Андрея Козырева проведут в среду против петербургского СКА.