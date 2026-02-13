Знаменитый хоккеист привезет в Вологду символ побед

Источник фото: «Спорт-экспресс»

Вологжан приглашают прикоснуться к истории хоккея

19–20 февраля Вологда примет главный трофей Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубок Гагарина — в рамках его путешествия по регионам Северо-Запада. «Ростелеком» в рамках сотрудничества с КХЛ организует тур легендарной спортивной награды и даст возможность всем желающим увидеть символ побед прославленных российских спортсменов.

«Приглашаем всех любителей хоккея прийти и увидеть главный трофей Чемпионата Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина. Это уникальная возможность не только сфотографироваться со знаковой спортивной наградой, но и пообщаться с олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным обладателем Кубка Гагарина — Сергеем Андроновым, окунуться в атмосферу великих спортивных достижений, вспомнить яркие моменты прошедших сезонов КХЛ и зарядиться положительными эмоциями перед новыми победами», - рассказал Евгений Забродин, директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком».

Кубок можно будет увидеть на двух площадках. 19 февраля он будет экспонироваться в спортивном комплексе «ВологдАрена» с 18:30 до 19:30 по адресу: ул. Поэта Романова, д. 1. У всех желающих будет возможность сфотографироваться с главным трофеем Чемпионата КХЛ и Сергеем Андроновым, задать спортсмену вопросы и получить автограф. Кроме того, все гости смогут принять участие в квизах и получить сувениры.

20 февраля с 11:00 до 15:00 Кубок будет представлен в ледовом дворце по адресу: ул. Пугачева, д. 44. Сергей Андронов проведет серию мастер-классов для юных спортсменов. Болельщики и гости мероприятия смогут поддержать хоккеистов на льду, увидеть легендарного нападающего в деле и сфотографироваться с трофеем КХЛ. Вход на мероприятия свободный.

«Тур Кубка Гагарина — это уникальный шанс увидеть главный трофей Лиги и пообщаться с легендами хоккея. Благодарны “Ростелекому” за организацию этого важного мероприятия. Каждый год мы видим, как тысячи болельщиков, в том числе юные хоккеисты, заряжаются энергией и мечтают о собственных победах. Уверены, что это событие не просто объединяет людей, но и вдохновляет их на достижение новых высот», - пояснил Сергей Доброхвалов, вице-президент КХЛ.

«Ростелеком» и КХЛ объединяют многолетние партнерские отношения: ровно 10 лет федеральный провайдер обеспечивает высокоскоростные каналы связи для трансляции матчей, что позволяет болельщикам всей страны следить за игрой любимых команд. Смотреть матчи команд КХЛ, помимо эфира федеральных каналов, можно в онлайн-кинотеатре Wink и в интерактивном телевидении провайдера.

Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги, названный в честь первого космонавта Земли. Впервые его вручили победителю финальной серии плей-офф — казанскому «Ак Барсу» — в День космонавтики, 12 апреля 2009 года. Кубок сделан из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина в скафандре и летящая комета, с другой стороны изображен хоккеист. По кругу он украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей.

Информационные партнеры проекта — издательский дом «Коммерсантъ» и ГТРК «Вологда». Мероприятия в Вологде проводятся при поддержке Министерства спорта Вологодской области, комитета по физической культуре и массовому спорту города Вологды, спортивного комплекса «ВологдАрена», ледового дворца города Вологды и Вологодской городской федерации хоккея.