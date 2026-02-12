Череповецкая «Северсталь» прервала трехматчевую серию неудач

Источник фото: ХК «Северсталь»

Сегодня «сталевары» встречалась с «Шанхайскими драконами»

В четверг команда Андрея Козырева в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде встречалась с «Шанхайскими драконами». Череповчане повели в счёте 2:0 к середине первого периода, забросив две шайбы в течении 57 секунд. Сначала большинство реализовал Данил Аймурзин с передачи Михаила Ильина. Зетам Иван Подшивалов увеличил преимущество «жёлто-чёрных». Правда, ещё до первого перерыва хозяева смогли отыграть один гол.

Во второй двадцатиминутке команды обменялись заброшенными шайбами. У «сталеваров» шайбу забросил Илья Чефанов. Итог встречи 3:2 в пользу «Северстали».

Череповчане в третий раз в этом сезоне обыграли «Драконов» и прервали свою безвыигрышную трехматчевую серию.

Несмотря на эту победу, череповчане остались на 3 месте Западной конференции КХЛ, уступая одно очко минскому «Динамо» и 5 ярославскому «Локомотиву», который уже гарантировал себе выход в плей-офф. Следующий матч «Северсталь» проведёт в воскресение. Дома череповчане сыграют с «Нефтехимиком».