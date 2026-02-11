Источник фото: Союз биатлонистов России

Соревнования стартовали сегодня в Сочи

Максим Цветков замкнул ТОП-6 в первой гонке 5-го этапа Кубка содружества по биатлону. Соревнования стартовали сегодня в Сочи и по традиции их открывал спринт.

Вологодский биатлонист Максим Цветков без промахов прошёл два огневых рубежа, закрыв все десять мишеней, но на трассе уступил своим соперникам. В итоге занял 6-е место с отставанием от лидера в 39.6 сек.

Победу одержал Карим Халили. На втором месте Кирилл Бажин. Тройку призеров замкнул Роман Сурнев. Интересно, что в первой шестёрке только Савелий Коновалов допустил один промах, в итоге он занял 5 место.

Завтра биатлонисты побегут гонку преследования.