Участники забега «Лыжня России» могут получить тематический мерч

Тематический мерч предусмотрен для участников забега «Лыжня России». Для этого необходимо зарегистрироваться через портал Госуслуг. Регистрация на старт проходит до 12 февраля. Сам массовый забег состоится 14 февраля на стадионе «Локомотив» и пройдет на четырёх дистанциях в 1, 3, 5 и 10 км.

«Вся необходимая атрибутика для проведения гонки уже подготовлена: дипломы, медали разного достоинства и тематический мерч. В частности, для тех, кто подает заявку в электронном виде через Госуслуги , предусмотрены номерной знак и шапочка с символикой забега «Лыжня России». В общей сложности подготовлено 1200 таких комплектов. Напомним, что подать заявку через портал Госулуг могут вологжане с подтвержденной учетной записью. Статус заявления можно отслеживать на портале, а затем получить подтверждение о допуске к старту. Зарегистрировать на забег можно и лично на месте проведения соревнований 14 февраля», - пояснили в комитете по физической культуре и массовому спорту администрации Вологды.

Всем участникам «Лыжни России» необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, полис ОМС, медицинское заключение о допуске к соревнованиям, а также сведения об электронной регистрации.

В 10:00 в день стартов на дистанции 5 и 10 км выйдут профессиональные спортсмены, а после церемонии открытия, которая пройдет в 11:45, стартуют массовые заезды. В 11:50 на дистанцию 1 км выйдут дети от 7 до 10 лет. В 12:20 начнется забег для детей от 11 до 17 лет, им предстоит преодолеть 3 км. В 12:40 на ту же дистанцию выйдут взрослые участники гонок.