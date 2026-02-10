Источник фото: ХК «Северсталь»

Проигрыш стал для «сталеваров» третьим поражением подряд

«Северсталь» крупно проиграла минскому «Динамо». Встреча прошла на площадке белорусской команды. Игра для череповчан началась провально и уже к восьмой минуте шайба трижды побывала в воротах «сталеваров». Правда, еще до первого перерыва гости смогли сократить отставание до минимума. Голы на свой счет записали Александр Скоренов и Илья Квочко.

Второй период добавил еще две шайбы в копилку «зубров», а череповчане в свою очередь не смогли поразить ворота соперника.

В заключительном отрезке времени команды еще забили по две шайбы в ворота друг друга, доведя общий счет встречи до счета 7:4 в пользу хозяев площадки. У «Северстали» голами отметились Илья Чефанов и Михаил Ильин.

«Несмотря на то, что мы с самого начала проигрывали, ключевым моментом сегодняшнего матча является второй период. В котором мы не смогли перевести игру в зону соперника, и практически всё время второго периода провели в своей зоне. Было очень много потерь и это является ключевым моментом сегодняшнего поражения», - заявил после встречи главный тренер череповчан Андрей Козырев.

Поражение для «Северстали» стало третьим подряд и сейчас команда из Минска обошла «сталеваров» в турнирной таблице.