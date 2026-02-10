Череповчанин завоевал три медали Кубка мира по спортивному ориентированию
Источник фото: Группа «Спортивное ориентирование» в соцсетях
Соревнования прошли в Швеции
Кубок мира по спортивному ориентированию на лыжах завершился накануне в Швеции. Сборная России из-за наложенных на неё санкций в соревнованиях участия не принимала.
Уроженец Череповца Андрей Ламов в 2023 году сменил спортивное гражданство и теперь выступает за сборную Швеции. Экс-череповчанин на этих соревнованиях завоевал 3 медали - серебро в спринте, золото в эстафете, а завершил Андрей турнир победой в гонке на длинной дистанции с результатом 1:34:50.