Череповчанин завоевал три медали Кубка мира по спортивному ориентированию

Николай Лукичев
корреспондент
кубок Мира спортивное ориентирование

Источник фото: Группа «Спортивное ориентирование» в соцсетях

Соревнования прошли в Швеции


Кубок мира по спортивному ориентированию на лыжах завершился накануне в Швеции. Сборная России из-за наложенных на неё санкций в соревнованиях участия не принимала.

Уроженец Череповца Андрей Ламов в 2023 году сменил спортивное гражданство и теперь выступает за сборную Швеции. Экс-череповчанин на этих соревнованиях завоевал 3 медали -  серебро в спринте, золото в эстафете, а завершил Андрей турнир победой в гонке на длинной дистанции с результатом 1:34:50.

