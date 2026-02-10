Череповчанин завоевал три медали Кубка мира по спортивному ориентированию

Источник фото: Группа «Спортивное ориентирование» в соцсетях

Соревнования прошли в Швеции

Кубок мира по спортивному ориентированию на лыжах завершился накануне в Швеции. Сборная России из-за наложенных на неё санкций в соревнованиях участия не принимала.

Уроженец Череповца Андрей Ламов в 2023 году сменил спортивное гражданство и теперь выступает за сборную Швеции. Экс-череповчанин на этих соревнованиях завоевал 3 медали - серебро в спринте, золото в эстафете, а завершил Андрей турнир победой в гонке на длинной дистанции с результатом 1:34:50.