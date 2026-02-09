Вологжанка взяла золото Чемпионата Европы по стрельбе

Источник фото: Стрелковый союз России

Турнир проходит в Болгарии

Вологжанка одержала победу на Чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия.

Спортсменка СШОР «Витязь» Лидия Васильева завоевала золотую медаль в групповых упражнениях «стрельба из пневматической винтовки».

В финале среди юниоров Елена Кретинина, Мария Круглова и Лидия Васильева решающими выстрелами вырвали победу со счётом 12:10 у своих соперниц и принесли сборной ещё один комплект золотых медалей.

Для вологодской пулевички эта медаль стала второй на Чемпионате. Ранее Васильева завоевала серебро в командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки.

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия проходит в Болгарии. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.