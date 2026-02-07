Новости

Главный тренер «Северстали» продлил контракт с клубом

Опубликовано
Николай Лукичев
корреспондент
главный тренер ХК «Северсталь»

Источник фото: ХК «Северсталь» тренер

Андрей Козырев руководит клубом уже 2 года


Как сообщает Телеграм-канал «Стальной прокат», череповецкий клуб продлит контракт с главным тренером Андреем Козыревым и его штабом на 2 года.

Специалист присоединился к «жёлто-чёрным» в 2023 году. Под его руководством команда дважды выходила в плей-офф, но вылетала в первом раунде.

Предыдущий контракт, который был подписан в прошлом году, заканчивается весной этого года. Новое соглашение будет действовать до конца сезона 2027/28.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Неожиданная параллель между Русалочкой и лесной ведьмой Ингой
Жители Вологды могут воспользоваться проездным «Забота»
В Вологодской области создадут объединение вузов и научных институтов