Источник фото: ФК «Череповец»

Тренерскую карьеру Галкин начинал в питерском «Динамо»

Владислав Галкин стал главным тренером ФК «Череповец». Владислав Сергеевич родился 24 апреля 1991 года в Санкт-Петербурге. Тренерскую карьеру начал в 2008 году в петербургском «Динамо». В структуре клуба работал с юношеской и молодежной командами, «Динамо-2», выступавшем в ПФЛ, и входил в тренерский штаб главной команды ФНЛ-2.

В июле 2022 года присоединился к футбольному клубу «Звезда», войдя в тренерский штаб Дмитрия Комбарова. В августе 2024 был назначен главным тренером «Звезды».

В ноябре 2025 успешно завершил обучение на лицензию А–UEFA.