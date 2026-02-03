Вологда готовится к массовым лыжным стартам
По предварительным данным, участие в гонке примут не менее 1500 человек
В Володе 14 февраля состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России». по предварительным данным, в старте примут участие порядка 1500 человек.
По информации пресс-службы городской администрации, гонка стартует в 10:00, когда начнутся заезды среди профессиональных спортсменов на 5 и 10 км. В 11.50 на дистанцию в 1 км выйдут дети от 7 до 10 лет. В 12:20 начнется забег для детей от 11 до 17 лет, им предстоит преодолеть 3 км. В 12:40 на ту же дистанцию выйдут взрослые участники гонок.
