Вологда готовится к массовым лыжным стартам

Источник фото: Вологда.рф

По предварительным данным, участие в гонке примут не менее 1500 человек

В Володе 14 февраля состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России». по предварительным данным, в старте примут участие порядка 1500 человек.

По информации пресс-службы городской администрации, гонка стартует в 10:00, когда начнутся заезды среди профессиональных спортсменов на 5 и 10 км. В 11.50 на дистанцию в 1 км выйдут дети от 7 до 10 лет. В 12:20 начнется забег для детей от 11 до 17 лет, им предстоит преодолеть 3 км. В 12:40 на ту же дистанцию выйдут взрослые участники гонок.

Регистрация для участников «Лыжни России» доступна на портале Госуслуг по ссылке . Для тех, кто заранее подал заявку в электронном виде, предусмотрен номерной знак и шапочка с символикой проекта. Выдача стартовых номеров и регистрация участников будет проводиться в день старта с 08:30 до 11:30. Все участники стартов обязаны предоставить документ, удостоверяющий личность, полис ОМС, медицинское заключение о допуске к соревнованиям, а также сведения об электронной регистрации при наличии.

6+