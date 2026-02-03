«Северсталь» крупно проиграла московскому «Спартаку»

Источник фото: ХК «Северсталь» хоккей

Команды в текущем сезоне встречались уже четвертый раз

Череповецкая «Северсталь» с большим счетом проиграла московскому «Спартаку» в регулярном чемпионате КХЛ.

Команды встречались уже четвертый раз в этом сезоне. В трех предыдущих матчах выигрывали гости, «Северсталь» дважды побеждала в Москве 2:1 и 4:3. «Спартак» выиграл предыдущий матч, который прошёл в Череповце в начале января со счётом 2:1.

Не стал исключением и этот матч. Уже в первом периоде в воротах «жёлто-чёрных» побывали три шайбы, после чего на последнем рубеже обороны Константин Шостак сменил Всеволода Скотникова. Во второй двадцатиминутке после выигранного вбрасывания хозяевам удалось отыграть один гол. Шайбу забросил Николай Буренов, для которого этот гол стал первым в сезоне.

В заключительном отрезке игры хозяева пытались отыграться, больше играли в зоне атаки, а «Спартак» ловил череповчан на контратаках. Итог встречи 1:5.

Несмотря на это поражение, «сталевары» сохраняют вторую строчку на Западе. Следующий матч команда Андрея Козырева проведёт 5 февраля против петербургского СКА.