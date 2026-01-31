Источник фото: ХК «Северсталь»

Череповчане закрепились на втором месте турнирной таблицы

Череповецкая «Северсталь» впервые в этом сезоне обыграла московское «Динамо». Это была уже четвертая игра между соперниками. Три предыдущих матча остались за москвичами, при этом два из них завершились за пределами основного времени. Накануне хоккеисты «Северстали» ударно провели стартовый период, превзойдя своих оппонентов как по броскам 18:11, так и по попаданиям в створ 8:7. Но пропустили две шайбы с разницей менее чем в минуту и ушли на перерыв в роли догоняющих.

В середине второго периода при игре в большинстве нападающий «Северстали» Александр Скоренов просто затолкал шайбу в ворота и сократил отставание своей команды. Незадолго до второго перерыва, когда «динамовцы» начали перехватывать преимущество, Адам Лишка забросил свою 16 шайбу в сезоне и сравнял счёт - 2:2.

Победу «жёлто-чёрным» принёс Илья Иванцов с передачи Владимира Грудинина и Александра Скоренова - 3:2. «Северсталь» обыграла московское «Динамо» впервые с марта 2025 года.

Череповчане набирают 70 очков и закрепляются на втором месте Западной конференции. Следующий матч «сталевары» проведут в понедельник. Дома команда Андрея Козырева примет московский «Спартак».