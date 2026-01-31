Новости

В Вологде отменили футбольный матч между ФК «Динамо» и «Череповец»

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ФК «Динамо-Вологда» ФК Череповец Футбол

Источник фото: ФК «Динамо»

Встреча должна была состояться сегодня


Товарищеская встреча между вологодским «Динамо» и ФК «Череповец», которая должна была пройти сегодня на стадионе «Витязь», не состоится. Причина банальна - морозы.

«Запланированная на субботу игра «Динамо» против «Череповца» не состоится из-за неблагоприятных погодных условий. Во избежание возможных повреждений футболистов и низкой температуры, было принято решение отменить встречу», - сообщает пресс-служба ФК «Динамо» (Вологда).

Как сообщает вологодский Гидрометцентр, сегодня в Вологде днем ожидается температура до -20 градусов.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Стремительную весну обещают синоптики
В новогодние выходные на треть больше клиентов Билайна звонили с помощью VoWiFi
Бесплатные автобусы отвезут гостей на фестиваль «Русская тройка» под Вологду