В Вологде отменили футбольный матч между ФК «Динамо» и «Череповец»

Источник фото: ФК «Динамо»

Встреча должна была состояться сегодня

Товарищеская встреча между вологодским «Динамо» и ФК «Череповец», которая должна была пройти сегодня на стадионе «Витязь», не состоится. Причина банальна - морозы.

«Запланированная на субботу игра «Динамо» против «Череповца» не состоится из-за неблагоприятных погодных условий. Во избежание возможных повреждений футболистов и низкой температуры, было принято решение отменить встречу», - сообщает пресс-служба ФК «Динамо» (Вологда).

Как сообщает вологодский Гидрометцентр, сегодня в Вологде днем ожидается температура до -20 градусов.