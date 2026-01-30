Вологодский губернатор открыл чемпионат МВД по самбо и самозащите

Источник фото: Telegram-канал Георгия Филимонова самбо

Соревнования начались сегодня во Дворце спорта «Вологда»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сегодня дал старт чемпионату МВД РФ по самбо и самозащите, который начался во Дворце спорта «Вологда».

«У нас порядка двух тысяч занимающихся самбо на территории региона. Это наше отечественное боевое искусство. Вологодская область выросла из своих предыдущих малых форм и стала поистине лидером в развитии спорта. По итогам 2024 года наш регион занял первое место в СЗФО и девятое место в России по количеству занимающихся физкультурой и спортом. И мы ожидаем побить свой собственный рекорд по итогам 2025 года», – сказал на церемонии открытия турнира Георгий Филимонов.

В течение пяти дней более 600 участников из 57 регионов России будут бороться за звание лучшего спортсмена среди сотрудников органов внутренних дел. Для Вологодчины это первый турнир по самбо и боевому самбо подобного масштаба.

Турнир включает также образовательную часть. На выходных во Дворце спорта «Вологда» для тренеров и юных спортсменов региона проведёт мастер-классы легенда отечественного самбо — Сергей Лоповок. 30 января в 19:00 состоится тренировка для детей до 12 лет, 31 января в 19:00 — для спортсменов от 12 лет и старше. К участию приглашаются все желающие.