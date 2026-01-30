Вологжанин стал серебряным призером Чемпионата России по пулевой стрельбе

Источник фото: Спортшкола «Витязь»

Соревнования проходят в Ижевске

Вологжанин Илья Марсов завоевал серебро Чемпионата России по пулевой стрельбе. Соревнования в настоящее время проходят в Ижевске.

Накануне медали были разыграны в олимпийской дисциплине «винтовка пневматическая, 10 м, мужчины». Чемпионом страны стал 20-летний мастер спорта Роман Антропов из республики Татарстан. С небольшим отставанием от лидера (со счётом 13-17) серебряную медаль завоевал победитель кубков мира и чемпионатов Европы, спортсмен СШОР «Витязь» Илья Марсов. Тройку призёров замкнул Матвей Потапов из Башкортостана.

Ещё одна вологжанка - Екатерина Петрова остановилась в шаге от медалей в этой же дисциплине среди женщин. В матче за 3 место наша спортсменка уступила представительнице Владимирской области Марии Васильевой.