«Северсталь» одержала на выезде эмоциональную победу над «Торпедо»

Источник фото: ХК «Северсталь» хоккей

Победитель встречи определился только в овертайме

Череповецкая «Северсталь» на выезде одержала эмоциональную победу над нижегородским «Торпедо».

Стартовый период голов не принес. Во второй двадцатиминутке команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Александра Яремчука череповчане ответили голом Давида Думбадзе после паса из-за ворот Тимофея Давыдова.

В третьем отрезке игры новичок «Северстали» Илья Чефанов вывел свою команду вперёд. На что нижегородцы ответили голом в большинстве. 2:2 - матч с таким счётом перешёл в овертайм, где удачливее были парни Андрея Козырева. Победу «жёлто-чёрным» и дополнительное очко принёс гол Александра Скоренова, который обыграл двух полевых игроков и вратаря нижегородцев и просто занёс шайбу в ворота - 3:2.

Череповчане набирает 48 очков и занимает вторую строчку Западной конференции, на один балл отставая от ярославского «Локомотива». Следующий матч «сталевары» проведут в пятницу против столичного «Динамо».