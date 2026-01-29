Главный тренер ФК «Череповец» ушел со своего поста

Источник фото: ФК «Череповец»

Дмитрий Чернухин возглавил команду перед началом сезона 2025 года

Главный тренер ФК «Череповец» Дмитрий Чернухин ушел со своего поста. В связи с истечением срока действия контракта соглашение с ним решено не продлевать.

Дмитрий Чернухин возглавил ФК «Череповец» перед началом сезона 2025 года. Команда заняла 9 место во второй лиге «Б» Кубка России по футболу.

В то же время за последние несколько дней клуб продлил контракты с рядом своих игроков, включая лидеров команды.

В «Череповце» остаётся старший тренер команды Алексей Ефименко, вратари Андрей Пыркин Михаил Зыков и Максим Деделев, защитники Михаил Карамышев, Давид Берёзов, Даниял Гаджиев, Руслан Мальцев, полузащитники Дмитрий Серебряков, Мирон Беляев, Олег Кринкин, нападающие Кирилл Кульков и Илья Анциферов.

Срок новых соглашений рассчитан на один год.