Череповецкий «Алмаз» ушел с последнего места турнирной таблицы

Источник фото: МХК «Алмаз» хоккей

Перемещение по турнирной таблице прошло после победы над Динамо – Карелия»

Череповецкий «Алмаз» ушёл с последнего места дивизиона «Золотой» Западной конференции Молодежной хоккейной лиги.

Череповчане накануне в гостях разгромили МХК «Динамо-Карелия» 6:2. Все шесть шайб в составе «Алмаза» забросили разные хоккеисты.

Команда Константина Касаткина продлила свою победную серию в 2026 году до 7 матчей в МХЛ, набрала 51 очко и поднялась с последнего места «Золотого» дивизиона на 8-ю строчку.

Следующий матч молодёжка «жёлто-чёрных» проведет завтра против второй команды «Серебряного» дивизиона - «Академия СКА».