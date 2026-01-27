Источник фото: ХК «Северсталь» хоккей

После поражения «Северсталь» переместилась на третью строчку турнирной таблицы Западной конференции

Череповецкая «Северсталь» на выезде проиграла московскому ЦСКА.

Уже к середине первого периода счёт на табло был 2:0 в пользу хозяев льда. «Армейцы» забили два практически одинаковых гола. Быстрый вход в зону атаки, бросок и шайба под щитками вратаря залетает в ворота.

После второй пропущенной шайбы тренерский штаб «Северстали» заменил вратаря и вместо Константина Шостака на лёд вышел Всеволод Скотников. Ещё до первого перерыва череповчанам удалось отыграть одну шайбу. Помог двойной рикошет от игроков ЦСКА, а шайба была записана на Кирилла Танкова, так как он коснулся ее последним из череповчан.

Второй период прошёл в равной борьбе, но без заброшенных шайб. В третьей двадцатиминутке хозяевам удалось поймать череповчан на смене и увеличить своё преимущество до двух шайб. Ещё одна шайба влетела уже в пустые ворота. Точку в матче поставил Кирилл Танков, оформив дубль. Итог встречи - 2:4.

«Северсталь» после этого поражения упустила возможность вновь возглавить Западную конференцию и сейчас располагается на 3 строчке. Следующий матч череповчане проведут 28 января в Нижнем Новгороде против «Торпедо».