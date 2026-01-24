Вологжанка взяла бронзу межрегиональных соревнований по конькобежному спорту

Источник фото: Конькобежный центр «Коломна»

Соревнования прошли в Коломне

В Конькобежном центре «Коломна» завершилось первенство СЗФО по конькобежному спорту среди юношей и девушек. Всего в соревнованиях приняли участие 89 спортсменов. Вологодская делегация была второй по численности - 17 человек.

Медали разыгрывались как на индивидуальных дистанциях, так и в многоборье.

Вологжанка Алиса Фоменко в индивидуальных дисциплинах не поднималась выше шестого места. Дважды была шестой и два раза седьмой. Но этой стабильности ей хватило, чтобы по сумме многоборья занять третье место, набрав 105 очков.

Малую серебряную и бронзовую медали на дистанциях 500 и 1500 метров также взяла Карина Соловьёва с результатом 41.92 сек. и 2:11.45. По сумме многоборья вологжанка заняла 5 место. Подняться выше ей помешало неудачное выступление на 3000м., где она была только 11-й.

У юношей лучший результат среди вологодских спортсменов показал Роман Игнашев, завоевав малую серебряную медаль на дистанции 500 м. с результатом 38.02 сек.