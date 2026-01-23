Новости

Товарищеская встреча между ФК «Динамо» и «Череповец» пройдет в Вологде

Александр Черняткин
корреспондент
ФК «Динамо-Вологда» ФК Череповец Футбол

Источник фото:  ФК «Динамо» (Вологда) и ФК «Череповец» футбол

Матч состоится на стадионе «Витязь»


На вологодском стадионе «Витязь» пройдет товарищеская встреча между футбольными клубами «Динамо» (Вологда) и «Череповец». Встреча состоится 31 января.

Напомним, команда «Динамо» по итогам прошлого футбольного сезона стала серебряным призером группы 2 второй лиги. Дебютанты второй лиги прошлого сезона ФК «Череповец» заняли девятое место в турнирной таблице.

Главная цель встречи – оценить физическую форму спортсменов перед предстоящим учебно-тренировочным сбором.

В связи с погодными условиями и соблюдением требований безопасности стадиона, контрольный матч между «Динамо» и «Череповцом» пройдет в закрытом режиме.

