Череповецкая «Северянка» прервала победную серию

Источник фото: ВК «Северянка»

Предыдущий раз череповчанки проигрывали больше месяца назад

Игры 8-го тура Чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А» вновь принимает Калининград. Череповецкая «Северянка» проводит матчи против команд из Читы и Приморского края.

В среду команда Вадима Панкова разгромила «Динамо-Забайкалка» 3:0. Соперники провели на площадке всего 55 минут. Счёт по сетам 25:8, 25:19, 25:8.

Эта лёгкая победа сослужила плохую службу для череповецких волейболисток и в четверг уже сама «Северянка» проиграла в трех сетах «Динамо» из Приморского края - 22:25, 19:25 и 17:25. Предыдущий раз череповчанки проигрывали больше месяца назад, в середине декабря.

В пятницу у команд день отдыха, а в выходные «Северянка» ещё по разу сыграет с соперниками из Читы и Приморского края.