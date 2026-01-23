Череповецкая «Северянка» прервала победную серию
Источник фото: ВК «Северянка»
Предыдущий раз череповчанки проигрывали больше месяца назад
Игры 8-го тура Чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А» вновь принимает Калининград. Череповецкая «Северянка» проводит матчи против команд из Читы и Приморского края.
В среду команда Вадима Панкова разгромила «Динамо-Забайкалка» 3:0. Соперники провели на площадке всего 55 минут. Счёт по сетам 25:8, 25:19, 25:8.
Эта лёгкая победа сослужила плохую службу для череповецких волейболисток и в четверг уже сама «Северянка» проиграла в трех сетах «Динамо» из Приморского края - 22:25, 19:25 и 17:25. Предыдущий раз череповчанки проигрывали больше месяца назад, в середине декабря.
В пятницу у команд день отдыха, а в выходные «Северянка» ещё по разу сыграет с соперниками из Читы и Приморского края.