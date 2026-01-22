«Северсталь» с трудом переиграла аутсайдера зоны Запад

Источник фото: ХК «Северсталь» хоккей

Исход встречи решился только в овертайме

«Северсталь» только в овертайме смогла «вытащить» матч с аутсайдером Западной конференции КХЛ – командой «Сочи». Встреча прошла накануне на площадке сочинской команды.

Начало игры для «сталеваров» складывалось благополучно и уже к седьмой минуте встречи гости вели со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Михаил Ильин и давил Думбадзе.

Правда, после этого сочинцы смогли переломить ход игры и к завершению второго периода хозяева площадки вели со счетом 4:2.

В третьем периоде инициативу снова перехватила «Северсталь» и до конца основного времени смогла сравнять счет, переведя игру в овертайм. У гостей отличились Иван Подшивалов и Илья Квочко.

В дополнительное время победную шайбу забил Михаил Ильин. 5:4 – победа «Северстали».

Череповчане оставили за собой лидерство в Западной конференции ХКЛ.