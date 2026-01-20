Победитель матча «Северстали» и московского «Динамо» определился только в серии буллитов

Источник фото: ХК «Северсталь» хоккей

Череповчане в третьем периоде дважды уступали в три шайбы

Накануне в матче чемпионата КХЛ против московского «Динамо» «Северсталь» по ходу третьего периода дважды уступала в три шайбы - 0:3 и 1:4. Но череповчане смогли спасти матч, забросив 3 шайбы за последние 8 минут. Отличились Кирилл Танков, Александр Скоренов и Михаил Давыдов - 4:4.

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых бросков победу «бело-голубым» принёс гол Никиты Гусева.

«Изначально у нас игра не получалась. У соперника было много преимущества. Не получалось, так как было много брака. Весьма отрадно, что мы смогли зацепиться за игру, проявили характер, вытащили игру в основное время. Здорово играли в концовке. Это положительный момент сегодняшнего матча», - сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Для «Северстали» это поражение стало третьим от московского «Динамо» в текущем сезоне и первым, в котором удалось набрать очки. Несмотря на такой результат, «сталеварам» удалось сохранить первое место на Западе. Следующий матч череповчане проведут завтра против ХК «Сочи».