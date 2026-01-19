Алина Пеклецова завоевала серебро этапа Кубка России по лыжным гонкам

Источник фото: Федерация лыжных гонок России

Соревнования прошли в Казани

Алина Пеклецова завоевала серебряную медаль в скиатлоне на VI этапе Кубка России по лыжным гонкам.

К финишу 20-километровой гонки 10 км + 10 км классическим и свободным стилем вологжанка Алина Пеклецова и петербурженке Евгения Крупецкая подходили практически вместе. Но на последних метрах дистанции удачливее оказалась лыжница из Северной столицы, в итоге спортсменок разделила 1,9 сек.

Третье место заняла представительница Тюменской области Евгения Смирнова.

Напомним, VI этап Кубка России по лыжным гонкам прошёл в Казани 15-18 января. Ранее Алина выиграла 10-километровую «разделку».