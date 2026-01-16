Адам Лишка стал героем встречи с минскими «зубрами»

Источник фото: ХК «Северсталь»

Капитан «Северстали» оформил первый в КХЛ хет-трик

Первый период накануне стал самым результативным в игре череповецкой «Северстали» против минского «Динамо», когда команды отправили в ворота друг друга по три шайбы. У «Северстали» дубль оформил Адам Лишка, еще один гол на счету Кирилла Танкова. Минские «зубры» в двух случаях отыгрывались в большинстве.

«Сталевары» также дважды использовали большинство во втором периоде. Сначала отличился Руслан Абросимов, а затем Адам Лишка оформил первый хет-трик в КХЛ. Минчане смогли забить только одну шайбу.

Точку в игре поставил Александр Скоренов в третьем периоде, забив шестую шайбу в ворота «Динамо». Итог матча – 6:4 в пользу «сталеваров».

«Думаю, интересная игра для болельщиков. Много шайб, много большинства, меньшинства. Главное – выиграли, взяли свои два балла. Эмоции от хет-трика? Очень положительные эмоции. Я два раза оформлял хет-трик, но это всё было на предсезонке. Во время настоящего сезона не получалось. Последний раз это было ещё в молодёжке, поэтому очень положительные эмоции. Это не только моя заслуга, но и моих товарищей по команде», - сказал после игры капитан «Северстали» Адам Лишка.

Победа позволила череповчанам сохранить первое место в Западной конференции.