Алина Пеклецова выиграла 10-километровую «разделку»

Источник фото: Федерация лыжных гонок России

Этап кубка России проходит в Казани

В Казани сегодня стартовал VI этап Кубка России по лыжным гонкам. В первый день лыжницы бежали 10-километровую гонку с раздельного старта свободным стилем.

Вологодская лыжница Алина Пеклецова одержала победу с результатом 24:09.4, более чем на 17 секунд опередив представительницу Алтая Арину Кусургашеву. Третье место заняла лидер общего зачёта петербурженка Евгения Крупицкая.

Череповчанка Арина Каличева завершила гонку 28-й, отстав от лидера на 1 мин. 52.5 сек.

Для Алины Пеклецовой эта победа стала уже седьмой в Кубке России 2025/26.

Впереди лыжниц ждёт ещё спринт, а также скиатлон.