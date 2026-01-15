Капитан череповецкой «Северстали» примет участие в Олимпиаде

Источник фото: МатчТВ

Вологодская команда месяц будет играть без него

Сборная Словакии по хоккею назвала состав, который отправится на Олимпийские игры. Всего тренерский штаб словаков вызвал под знамёна сборной 25 игроков, трое из них представляют российскую Континентальную хоккейную лигу.

Из России на олимпиаду отправятся нападающие Адам Лишка из «Северстали», Адам Ружичка (московский «Спартак») и защитник Мартин Гернат «Локомотив»(Ярославль).

Сборная Словакии на Олимпийских играх сыграет в группе B. 11 февраля словаки проведут матч против сборной Финляндии, 13-го сыграет с итальянцами и на следующий день со шведами.

По этом причине в феврале «Северстали» придётся обходится без своего капитана.