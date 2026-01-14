«Северсталь» на последней минуте проиграла новосибирской «Сибири»

Источник фото: ХК «Северсталь» хоккей

Поражение стало неожиданным итогом встречи

Череповецкая «Северсталь» дома проиграла новосибирской «Сибири». Череповчане перед этим игровым днём были лидерами Запада, «Сибирь» же была вне зоны плей-офф на Востоке.

Фаворит матча, казалось бы, известен и команда Андрея Козырева в течении двух периодов этот статус подтверждала. Счёт открыл Даниил Аймурзин, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Николай Чебыкин и Михаил Ильин.

Сразу после перерыва Данил Веряев удвоил преимущество «Северстали». Гости очень быстро ответили на этот гол, сократив разницу в счете.

В середине заключительной трети матча счёт на табло и вовсе стал равным. За 38 секунд до финальной сирены «снеговики» убежали в контратаку и Михаил Абрамов забросил шайбу в незащищенный угол ворот Всеволода Скотникова.

2:3 «Северсталь» проиграла «Сибири» впервые с сентября 2024 года, прервав таким образом свою четырехматчевую победную серию.

«При сегодняшней невыразительной нашей игре мы могли всё-таки зацепить какие-то очки, но, увы, в концовке допустили грубые ошибки и проиграли. В принципе, результат был закономерен», - сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Следующий матч «сталевары» проведут в четверг. В этот день «жёлто-чёрные» на своём льду вновь примут минское «Динамо».