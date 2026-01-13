Воспитанник череповецкого хоккея установил исторический рекорд

Источник фото: КХЛ

Отметка покорилась в матче минского «Динамо» с «Адмиралом» из Владивостока

Воспитанник череповецкого хоккея Вадим Шипачёв стал первым хоккеистом, кому покорилась отметка в тысячу очков в КХЛ. Юбилейный балл череповчанин набрал в матче минского «Динамо», за который он сейчас выступает, с «Адмиралом» из Владивостока. Шипачёв отдал результативный пас на своего тёзку Вадима Мороза за 17 секунд до финальной сирены. Этот гол принёс минчанам победу со счётом 2:1.

Всего Вадим Шипачев провёл в КХЛ 1102 матча, выступая за такие команды, как череповецкая «Северсталь», петербургский СКА, московское «Динамо», казанский «Ак Барс» и «Динамо» (Минск). На счету 87-го номера, под которым череповчанин выступает во всех командах, 314 заброшенных шайб и 686 голевых передач.